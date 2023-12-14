Минстрой опроверг появление новой льготной ипотеки в России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства не предлагало вводить в России льготную ипотеку под 1% на домовые комплекты в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением счетов эскроу для обычных российских граждан. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Собеседник газеты уточнил, что имелись в виду льготные кредиты для подрядных организаций, а не для отдельных россиян. Подрядные организации смогут получить те же полномочия, что и застройщики. За счет новой государственной программы у покупателя появится возможность оформить ссуду без дополнительных поручительств и залогов. И это не повлияет на итоговую цену.

Накануне замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в России может запуститься новая программа льготного ипотечного кредитования на покупку домокомплектов для индивидуального жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Речь шла о субсидировании такого кредита до 1%.

Ранее Минфин предложил повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%.