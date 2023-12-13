Главный производитель вагонов в России сменил владельца

Банк непрофильных активов «Траст» продал права требования по кредитам и контрольный пакет акций (93,6%) Объединенной вагонной компании (ОВК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу банка Александра Соколова.

Как пояснил Соколов, причиной сделки стала «важность сделки для государства».

По словам бизнесмена, пакет акций был сформирован в результате допэмиссии, сделка завершена.

Другие подробности о сделке Соколов афишировать не стал, добавив лишь, что продажа стратегического для России актива двигается несколько по другой траектории, нежели чем других активов, которые банк реализует на открытых торгах.

В начале октября стало известно, что «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область).

Позднее банк выставил на открытый аукцион ГК «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ).

Ранее сообщалось, что английский суд отклонил попытку семьи Минц прекратить разбирательства по делу «Траста».