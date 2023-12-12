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США ввели новые санкции против российских компаний и бизнесменов

Минфин США ввел санкции против владельца Highland Gold Свиблова и Экспобанка

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Shutterstock

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило о введении санкций против Экспобанка, золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий. Об этом пишет РБК.

В пресс-службе Экспобанка сообщили РБК, что решение Вашингтона никак не повлияет на работу кредитной организации. Отмечается, что все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия продлен до конца 2030 года.

Под санкции США также попали производитель автомобильных аккумуляторов «Актек», аккумуляторные заводы АКОМ им. Игнатьева и «Электроисточник», предприятия «Гидроагрегат», «Иркутсккабель», станкостроительный завод «Сельмаш», Дубненский завод коммутационной техники, Пермский пороховой завод, Брянский химический завод, Новосибирский патронный завод и другие компании.

В санкционный список США также были включены судна «Аркадий Чернышев», «Капитан Якубович» и «Мария».

Из физических лиц США внесли в санкционный список 23 человека.

До этого американское издание Politico писало, что антироссийские санкции в отношении товаров двойного назначения де-факто не работают: РФ восстановила импорт электронных компонентов до уровня 2022 года.

11 декабря сообщалось, что британским правительством будет создана новая структура, контролирующая соблюдение частными компаниями санкционного режима в отношении России.

Ранее США расширили список санкций против РФ.

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