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Экономист оценил, что будет с ключевой ставкой в России в декабре

Экономист Остапкович: ключевую ставку повысят до 16% в декабре

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк России скорее всего повысит ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров, которое пройдет 15 декабря. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, повышение произойдет на 100 базисных пунктов — с 15 до 16%. Экономист отметил, что в пользу такого прогноза выступают сразу несколько факторов, в том числе, текущий уровень инфляции, которая продолжает расти.

«Но самое главное, большая часть населения ждет повышения цен: Центробанк всегда проводит опрос людей по ожиданиям инфляции и принимает решение, в том числе исходя из его результатов», — отметил Остапкович.

Газета «Известия» на основе опроса 16 представителей финансового рынка до этого спрогнозировала, что ЦБ на заседании совета директоров 15 декабря повысит ключевую ставку с 15% до 16%. Снижения не допустил ни один аналитик. Только два опрошенных банка не исключили ее сохранение на уровне 15% — ПСБ и банк «ДОМ.РФ», а в «Зените» и «Абсолют-банке» сочли вероятным повышение ключевой ставки до 17%.

Ранее риелтор объяснила, как выгодно взять ипотеку при нынешней ключевой ставке ЦБ.

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