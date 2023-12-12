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Стало известно, сколько россиян ведут учет доходов и расходов

Более трети опрошенных россиян ведут учет доходов и расходов

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Shutterstock

Более трети — 35% — россиян сейчас ведут учет доходов и расходов, на регулярной основе это делают 25%. Таковы результаты опроса, проведенного Anderida Financial Group. Они есть у «Газеты.Ru».

Из числа тех, кто ведет бюджет, у 70% респондентов получается формировать сбережения. Среди опрошенных, кто не ведет учет доходов и расходов, только 30% имеют финансовую «подушку».

«Чаще всего бюджет ведут семейные люди в возрасте от 40 лет. Как правило, они имеют высшее или средне-специальное образование. В подавляющем большинстве это люди технического склада ума, так или иначе работающие с деньгами, цифрами и подсчетами. Люди гуманитарного склада ума реже ведут бюджет», — прокомментировал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Для фиксации трат 35% респондентов используют бумажные носители, 65% — специальные приложения на мобильных устройствах или программы.

В среднем россияне, делающие сбережения, считают идеальным откладывать 20-25% от доходов, однако на практике это показатель находится в районе 15%. Большая часть трат приходится на продукты — порядка 40% от всех расходов. Еще 30% идет на оплату услуг, 25% — на товары и отдых, 5% — на другие траты.

В среднем россияне в 2023 году отложили порядка 120 тыс. рублей, в 2022 году показатель был на уровне 100 тыс. рублей.
Ежемесячно в среднем граждане откладывали около 9-10 тыс рублей.

«Любые экономические потрясения побуждают физических лиц задумываться о завтрашнем дне и формировать «подушку» безопасности.
Как показывает практика, ведение бюджета на регулярной основе позволяет делать сбережения. В том время как хаотичная трата денег без учета ведет к обратному эффекту», — заключил Тараповский.

Опрос был проведен в декабре 2023 года. В нем приняли участие 1523 человека в российских городах с населением от 1 млн человек.

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