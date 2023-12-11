Путин выступил за расширение программы арктической ипотеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости распространить арктическую ипотеку на всех молодых врачей вне зависимости от стажа. Его слова передает ТАСС.

«Я согласен. Ваш пример показывает, что этот инструмент — двухпроцентная ипотека — позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые», — сказал Путин, отвечая на предложение семьи из Мончегорска Мурманской области исключить требование наличия стажа работы для медиков при получении арктической ипотеки.

По мнению Путина, если у граждан возникает желание остаться на этих территориях, «это очень хорошо» и закрепляет людей за территориями.

Президент России также согласился с идеей поднять планку по льготной ипотеке выше 6 млн рублей в регионах.

30 ноября правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

Ранее застройщики сообщили, что кризис на рынке жилья сохранится в ближайшие годы.