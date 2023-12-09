Белоруссия планирует распространять свои товары в Африке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика и Экваториальная Гвинея достигли соглашения о создании хаба для продвижения белорусской продукции на рынки Центральной и Западной Африки. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул, что достигнутые с Экваториальной Гвинеей соглашения по реализации создания регионального хаба по продвижению белорусской продукции на рынки стран Центральной и Западной Африки.

До этого Лукашенко заявил, что ряд его зарубежных визитов были отложены на конец года. По его словам, это касается, в частности, поездки в Объединенные Арабские Эмираты на саммит по климату, который стартовал 30 ноября.

Он добавил, что не исключает достижения договоренностей о своих новых поездках в Африку. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия развивает сотрудничество, в частности, с Зимбабве и Экваториальной Гвинеей.

Накануне Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества» в поздравлении по случаю Дня независимости соседней страны.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.