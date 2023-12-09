Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в странах Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Он выступил с критикой действий Москвы на съезде Социал-демократической партии Германии. По словам канцлера, в текущей ситуации на мировых рынках странам Европы приходится платить за газ в 10 раз больше, чем раньше.

«Надо понимать, что именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, и именно российский президент [Владимир Путин] своим решением остановил поставки газа», — добавил Шольц.

Канцлер ФРГ отметил, что в результате решение властей России в страны Европы перестали поставлять газ при том, что сам газопровод для этих целей полностью исправен.

Шольц уточнил, что в результате только Германия потеряла около 120 млрд кубометров газа. Для исправления ситуации властям ФРГ пришлось закупать природный газ Норвегии и создавать новые терминалы СПГ, заключил федеральный канцлер.

В конце ноября глава комитета немецкого бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что Германия нуждается в поставках газа из России для снижения цен на энергию.

Ранее Шольц озвучил позицию Германии в вопросе дальнейшего финансирования Украины.