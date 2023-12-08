Цифровые финансовые активы стали главной темой конференции Альфа-Банка

Актуальные темы в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) и размещения акций на рынке (IPO) стали предметом обсуждения ведущих экспертов и индустриальных лидеров в ходе состоявшейся в Москве конференции «Альфа-Толк: тренды рынка — ЦФА и IPO», организованной Альфа-Банком. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В рамках конференции участники рассмотрели тренды финансового рынка — ЦФА и IPO. На мероприятии обсудили основные индикаторы экономики, сценарии развития рынка капиталов, продукты, ликвидность, ценовые параметры, требования к эмитентам и практику проведения IPO и SPO, взаимодействие с инвесторами после размещения акций, реальные успешные кейсы ЦФА и IPO, а также точки роста бизнеса.

Кроме того, в рамках конференции были организованы встречи с возможными кандидатами на IPO в среднесрочной перспективе: «Лаборатория Касперского», IDF Eurasia, IVA Technologies, Selectel, Sokolov, ГК «Таврос», МФК Займер и Совкомбанк.

Со стороны Альфа-Банка экспертизой поделились директор по инновациям Денис Додон, главный экономист Наталия Орлова, руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Борис Красноженов, директор инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Максим Арефьев, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов, директор управления долгового капитала Булат Зогдоев и руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Юлия Лапшина.

Приглашенными спикерами стали Артем Терехов (ЦБ), Сергей Харинов и Борис Блохин (Московская биржа), Виктор Барк (УК «Альфа-Капитал»), Сергей Попов (Сбер), Павел Прасс (ИНФИНИТУМ), Александр Смирнов (МТС), Рубен Арутюнян (HENDERSON), Игорь Барышников (ТМК), Артем Клецкин (Южуралзолото), Алевтина Камелькова (Findustrial Consulting Group), Ярослав Мурашкин (Ростелеком) и директор по инвестициям Александра Болилая (Легенда).

По словам замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Артема Терехова, после запуска первых ЦФА стали очевидны ключевые преимущества этого инструмента-— гибкость конструирования удостоверяемых ЦФА прав, скорость выпуска, а также автоматизированное исполнение закрепленных ЦФА обязательств.

«На сегодняшний день мы видим тренд на увеличение количества размещений ЦФА, направленных на реализацию потребностей бизнеса. Задача регулятора — развивать регулирование рынка с учетом интересов эмитентов и инвесторов, а также способствовать повышению ликвидности такого инструмента как ЦФА», — отметил Артем Терехов.

По мнению директора крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимира Воейкова, ЦФА — одна из самых обсуждаемых тем в российском финтехе.

«На наших глазах разворачивается новый рынок. За год его совокупный объем достиг 58 млрд, количество выпусков — 198, а число операторов информационных систем увеличилось до 10», — сказал Воейков.

Такой интерес, подчеркнул он, связан с тем, что ЦФА дают новые преимущества традиционным участникам рынка: помимо простоты, моментальных расчетов, низких операционных рисков и издержек, всем инвесторам 24/7 доступен вторичный рынок сделок.

«Рынок только набирает обороты, и мы рады объединить рынок, обеспечив живой диалог между участниками», — заключил он.