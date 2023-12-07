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Путин заявил, что США эксплуатируют даже своих союзников

Путин: США эксплуатируют союзников, как и других участников мировой экономики

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что США эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики. Его слова на форуме ВТБ «Россия зовет!» передает ТАСС.

«[Глава ВТБ Андрей] Костин сейчас сказал, что они [США] там с кем-то делятся из своих союзников. Нет. Выяснилось, что на практике они и союзников своих эксплуатируют также, как и всех других участников экономической деятельности», — сказал российский лидер.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский обвинил Запад в том, что он спровоцировал многие продовольственные кризисы.

В ноябре в МИД России заявили, что санкции США и Евросоюза «душат» экономику Сирии. В ведомстве отметили, что «незаконные односторонние санкции» запрещают к ввозу в Сирию в качестве товаров двойного назначения стройматериалы и генераторы, лекарства и медицинское оборудование, а также детские смеси и зубную пасту.

Ранее в Кремле объяснили «неприкрытую демонизацию» РФ со стороны США.

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