«Роснефть» презентовала собственного оператора сотовой связи

«Сибинтек», внутренний ИТ-интегратор «Роснефти», создал корпоративного оператора сотовой связи «РН-Связь» для обеспечения подразделений и сотрудников компании защищенной мобильной связью с расширенной зоной покрытия, сообщает пресс-служба компании.

««Сибинтек » на собственном примере доказывает, что в стране есть надежные и качественные производители комплексных IT-решений, софта, программного обеспечения, а также профессионалы, которые обладают исключительной экспертизой в самых сложных областях», — рассказал руководитель службы IT «Роснефти» Юрий Попов.

По его словам, в ближайшие несколько лет благодаря строительству собственных узлов связи и присоединения к нескольким федеральным операторам, сотовый оператор расширит свой функционал до типа full-MVNO (модель работы виртуального мобильного оператора, фактически являющегося физическим, но не имеющего своего частотного ресурса).

Также «Роснефть» запустила единую унифицированную защищенную беспроводную сеть передачи данных, разработанную на основе технологии Private LTE (pLTE). Выделенная беспроводная LTE-сеть «Роснефти» полностью создана на базе российского программного обеспечения и оборудования.

«Технология pLTE — это не только развитие ИТ в целом, это и экономика конкретных проектов, в которые эта инновация интегрируется. Решения, основанные на технологии pLTE, о которых мы говорим сегодня, в синергии с сетью региональных центров обработки данных открывают новые возможности по доставке «тяжелого» объема информации от буровых или нефтеперерабатывающих заводов до мест его обработки», — отметил директор по связи и базовой инфраструктуре «Сибинтек» Денис Кривенцев.

В настоящее время «Сибинтек» ведет строительство собственных узлов связи с использованием базовых станций отечественного производства.

Проект pLTE уже запущен в промышленную эксплуатацию в вахтовом городке нефтяного терминала «Бухта Север» на проекте «Восток Ойл», а также на еще на двух десятках объектов «Роснефти».