В России запустят механизм обмена замороженных активов

СПБ Биржа уведомила брокеров о подготовке к обмену замороженных иностранных ценных бумаг россиян на средства нерезидентов в рамках указа президента Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК Инвестиции».

По данным издания торговая площадка с 1 декабря сняла ограничения на перевод бумаг между неторговыми разделами депозитарных счетов. Это необходимо для реализации механизма обмена по указу президента России Владимира Путина №844 от 08.11.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг».

Согласно документу, нерезиденты смогут выкупать заблокированные бумаги россиян на средства со счетов типа С. Совокупная стоимость активов, подлежащих обмену, ограничена 100 тыс. рублей на одного инвестора.

В пресс-службе СПБ Биржи подтвердили подготовку к обмену с учетом требований указа. Представитель торговой площадки отметил, что она возобновила обработку всех поручений на перевод ценных бумаг.

По словам экспертов, обмену будут подлежать все заблокированные бумаги российских частных инвесторов.

«Разницы между активами, замороженными весной и осенью 2022 года, нет», — считает руководитель управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрий Леснов.

Накануне два российских брокера получили лицензии на разблокировку активов клиентов.

Ранее ЦБ выразил уверенность, что обмен замороженными активами инвесторов не будет запущен до конца года.