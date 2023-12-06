Клиенты Сбера получили полтриллиона рублей дохода по вкладам в 2023 году

В 2023 году Сбер проявил активность в каждой ситуации с изменением рыночных условий, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора Сбера.

По его словам, за 10 месяцев 2023 года Сбер начислил своим клиентам 503 млрд рублей дохода по вкладам.

«Портфель средств физических лиц за год в Сбере вырос на 4,5 трлн. рублей, мы ожидаем, что по итогам года он превысит 22 трлн рублей. При этом доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%», — отметил Царев.

Также он рассказал о росте количества выданных потребительских кредитов.

«За 11 месяцев этого года 6,7 млн. клиентов получили потребительский кредит на свои цели. Это на 1,3 млн. больше, чем за 11 месяцев 2022 года. С начала года выдачи потребкредитов достигли почти 3 трлн рублей, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал первый зампредседателя правления Сбера.

Кроме того, Царев заявил, что в ближайшее время Сбер не планирует повышать ставки по ипотеке.

«Сбербанк 3 ноября уже менял ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составляет у нас 15,6% годовых. По программам с господдержкой ставки не меняются: минимальная ставка по программе «Господдержка» составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» - от 6%», — сказал он.

Царев подчеркнул, что, по прогнозам Сбера, объем выдачи ипотека за 2023 год составит порядка 4,6 трлн рублей.