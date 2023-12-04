Стартапы российских школьников и студентов привлекли более 80 млн рублей инвестиций

Более 80 млн рублей инвестиций получили стартапы девяти команд школьников и студентов из разных городов России на Демодне молодежных акселераторов Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Инвестиционные предложения поступили от венчурных фондов и бизнес-ангелов.

В Сбере рассказали, что участники Демодня на протяжении полугода разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж в акселераторах, а параллельно принимали участие в телешоу о молодежном ИТ предпринимательстве «Гонка стартапов» на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!», где выполняли задания звездных кураторов.

Демодень станет шестой, заключительной серией шоу и выйдет на канале «Пятница!» 10 декабря в 8:20.

Наиболее крупные чеки на демодне получили стартапы УлыбнисьAI — телемедицинское приложение для контроля здоровья зубов по фотографии, Dairy Vision — система компьютерного зрения для мониторинга здоровья коров, Neurolumber — устройство с компьютерным зрением для автоматизации деревообработки.

По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, финалисты получили беспрецедентные для молодежных программ объем финансирования и количество предложений от корпоративных заказчиков.

«Это говорит о том, что инвесторы начали со всей серьезностью рассматривать технологические решения, создаваемые молодыми ребятами, а подросткам стали доступны инструменты и знания, как подступиться к идее технологического бизнеса и развить ее в монетизируемый стартап», — сказал топ-менеджер компании.

По его словам, свою миссию Сбер видит в том, чтобы популяризировать такие истории успеха и демонстрировать, что качество решения зависит исключительно от целеустремленности и таланта его автора, а никак не от возраста.

«Наша задача — выстроить инфраструктуру, благодаря которой каждый начинающий предприниматель смог бы полностью реализовать свой потенциал и получить необходимую поддержку», — добавил Ведяхин.

В Сбере уточнили, что участие в акселераторах для учеников школ, колледжей и техникумов и для студентов, аспирантов, сотрудников вузов бесплатное. Обучение проходит онлайн. Подать регистрацию можно до 15 декабря.

Компания проводит бесплатные акселераторы с 2021 года. За три сезона в акселераторах приняли участие 130 тыс. молодых людей из разных городов страны. Они создали 3 тыс. бизнес-проектов и привлекли на их развитие 420 млн рублей.