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Россия до конца 2023 года планирует поставить африканской стране 25 тыс. тонн зерна

Зампостпреда при ООН Евстигнеева: Россия поставит Сомали 25 тыс. тонн зерна

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Vadim Ghirda/Reuters

Российская Федерация до конца текущего года планирует поставить Сомали 25 тыс. тонн зерна. Об этом на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

Он отметила, что РФ оказывает африканской стране «безвозмездную продовольственную помощь на двусторонней основе».

«30 ноября в Могадишо из нашей страны прибыла партия пшеницы объемом в 25 тыс. тонн. До конца 2023 года мы запланировали еще одну поставку зерна для сомалийцев в том же объеме», — сказала Евстигнеева.

Зампостпреда при ООН добавила, что Россия надеется, что эта помощь снизит негативный эффект от наводнений в Сомали.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку.

В Турции рассчитывают, что вопросы по проекту переработки и доставки зерна из России нуждающимся африканским странам решатся до конца 2023 года

Ранее глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

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