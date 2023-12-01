Цифровая платформа МТС Exolve провела конференцию Business Code

Цифровая платформа МТС Exolve 30 ноября провела в Москве конференцию Business Code, сообщает пресс-служба компании. В конференции на тему «Драйвер бизнеса России до 2030 года: AI или Китай?» приняли участие более 500 представителей бизнеса, чтобы обсудить передовые исследования и наработки в области искусственного интеллекта (AI) в России и Китае.

Мероприятие открыли первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу, член правления МТС Инесса Галактионова и генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин.

«Мы с гостями конференции смогли буквально заглянуть в будущее, ведь оно формируется генеративными технологиями. Речь шла о системах, способных заменить целые профессии. Наша конференция стала зоной для эффективного нетворкинга, где гости смогли не только получить знания о передовых технологиях и тенденциях рынка, но и познакомиться лично, обменяться опытом с представителями ИТ-сообщества и крупного бизнеса, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке», — отметил Биккужин.

Гости и спикеры темпы развития AI-компаний в России, достижения технологического сектора в России и Китае, прорывные идеи и примеры использования AI, возможности и ограничения внедрения искусственного интеллекта. Так, востоковед, доктор исторических наук Алексей Маслов рассказал о том, что помогало Китаю расти технологически; какие наработки можно перенять у восточного соседа, чтобы повторить успех в России; какие сегменты бизнеса будут драйвером российско-китайских отношений в ближайшей перспективе.

В свою очередь, эксперт IT-индустрии Герман Клименко поделился мнением, какие факторы выступают ускорителем цифровизации на стороне государства; какие возможности и ограничения несет бизнесу цифровое государство; в каких сегментах Россия является мировым лидером по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, а где наблюдается отставание.

Директор компании Яндекс по развитию технологии искусственного интеллекта Александр Крайнов рассказал, какие особенности есть у компаний, где AI является продуктом и много ли таких компаний в России; как правильно внедрять AI в бизнес и развивать культуру использования; в чем преимущество российского бизнеса в сегментах с использованием AI.