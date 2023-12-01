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Турецкая делегация прибудет в Санкт-Петербург для обсуждения газового хаба

Делегация турецкой Botaş посетит Петербург для обсуждения проекта газового хаба

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РИА «Новости»

Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş собирается в ближайшие дни прибыть в Санкт-Петербург для обсуждения реализации проекта газового хаба. Об этом сообщил телеканал A haber.

Турецкие специалисты намерены провести переговоры с руководством и специалистами компании «Газпром». По данным телеканала, все участники энергетического рынка республики «с нетерпением ожидают» открытия в 2024 году центра газовой торговли.

27 ноября стало известно, что турецкая делегация планирует посетить Петербург в первой половине декабря, чтобы обсудить дорожную карту по газовому хабу.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Анкара в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по проекту создания газового хаба в Турции.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в страны Европы.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.

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