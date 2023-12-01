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Путин передал доли УК аэропорта Пулково в новый холдинг

Путин подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» для управления аэропортом Пулково

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Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (управляющей компании (УК) аэропорта Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited) (далее — иностранная холдинговая компания), подлежит передаче в собственность общества «Холдинг BBCC» в порядке и на условиях, определенных правительством РФ», — говорится в тексте указа.

Отмечается также, что право голоса иностранных компаний, которые имеют долю в «Воздушных воротах Северной столицы», временно передается компаниям «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» и «Воздушные ворота Северной столицы».

Принятые меры необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности России на фоне санкционного давления.

В указе говорится, что иностранные владельцы могут восстановить свои права. Для этого им нужно подать заявления в холдинг.

Уставной капитал «Холдинга ВВСС» составит 169 миллиардов рублей.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство ожидает в ближайшее время, что президент России Владимир Путин подпишет указ об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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