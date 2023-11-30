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Российские аптеки резко увеличили продажи ботокса и его аналогов

Продажи ботокса и его аналогов в российских аптеках за два года повысились втрое

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Pexels

За два года продажи препаратов группы ботулотоксинов (популярный в косметологии «Ботокс» и его аналоги) в российских аптеках выросли в три раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику одного из участников рынка данных системы маркировки «Честный знак».

По итогам января-октября этого года объем вывода средств с ботулотоксином из системы маркировки достиг 960,5 тыс. упаковок. Объем вывода отражает медицинское применение и продажи конечному потребителю препаратов.

В аналогичный период докризисного 2021 года этот показатель составлял 307 тыс. упаковок. Продажи показали двукратный рост и в денежном выражении — с 1,7 млрд до 3,4 млрд рублей.

На аптеки сейчас приходится уже 30% всего рынка ботулотоксинов, эта доля за рассматриваемый период заметно повысилась.

«Ботокс» и его аналоги используются в косметологии как средство против мимических морщин. Препарат вводится на нужную зону лица инъекционно.

Инъекции ботулотоксина могут не дать желаемого эффекта в случае изменения иммунного статуса и дефицита цинка, рассказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-косметолог, дерматовенеролог «Клиники профессора Юцковской Анастасия Сайбель.

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