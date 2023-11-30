На Кубе до конца 2023 года расширят возможности оплаты картой «Мир»

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщил, что до конца текущего года во многих объектах туризма на острове появится возможность оплаты картами платежной системы «Мир». Об этом он сообщил газете «Известия».

«Мы начнем с налаживания их работы на туристических объектах в Гаване, Варадеро, Сьего-де-Авиле и Камагуэе. Российская платежная система «Мир» может стать альтернативой для обхода последствий блокад и санкций», — сказал кубинский посол.

Ранее сообщалось, что власти Кубы рассчитывают до конца 2023 года наладить на острове работу карт платежной системы «Мир». Он добавил, что этот процесс постепенно распространится на всю страну, начиная с туристических объектов в Гаване, Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй. По словам министра, до конца 2023 года услугу внедрят в большинстве объектов туриндустрии, сетевых магазинах и сервисных центрах.

До этого сообщалось, что в середине ноября на всей территории Венесуэлы начала работать российская система «Мир». Министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто отметил, что она позволяет проводить платежи на 100% территории страны, порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты «Мир».

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.