Комитет Думы поддержал порядок перевода пенснакоплений в долгосрочные сбережения

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки о порядке перевода cумм пенсионных накоплений в состав средств пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был разработан, чтобы совершенствовать и оптимизировать процесс формирования долгосрочных сбережений граждан. Документ был внесен в Госдуму в октябре группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект, помимо изменения порядка перевода средств пенсионных накоплений, наделяет уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг новыми полномочиями. Они касаются рассмотрения обращений по договорам долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

Программа долгосрочных сбережений пока не выглядит особенно интересной для широкого круга россиян, заявил на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» первый зампредседателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин. По его мнению, россиян нужно мягко подтолкнуть к долгосрочным сбережениям. Например, пообещать защиту интересов, как минимум, работников предприятий.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан 10 июля 2023 года. Она стартует 1 января 2024 года. Стать участником программы можно с 18 лет. Всем желающим нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу в определенных пропорциях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной.