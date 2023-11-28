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На монетах ЦБ РФ могут появиться Минин и Пожарский

Губернатор Евраев: Минин и Пожарский в Ярославе могут появиться на монетах ЦБ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что сюжет о том, как Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский вместе с народным ополчением вышли из Ярославля в поход на Москву, может появиться на монетах ЦБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дизайн купюр меняется примерно один раз в 30 лет.

«Сейчас дизайн купюр посвящен не городам, а округам <...> шанс всегда есть, потому что меняется дизайн примерно с периодичностью раз в 30 лет <...> Вот мы как раз обсуждали Минина и Пожарского, как они выходили из Ярославля. Думаю, что будем выходить с такими инициативами», — поделился Евраев.

В 2001 году на тысячерублевой купюре появились достопримечательности Ярославля. Новая тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Российский Центробанк планирует в будущем более публично обсуждать новый дизайн банкнот.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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