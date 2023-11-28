В ЦБ сообщили, что масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов высокие

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе конференции ЦБ «Фокус на клиента» сообщила, что масштабы недобросовестных продаж финансовых продуктов по-прежнему находятся на высоком уровне, передает ТАСС.

«Мы видим, что масштабы мисселинга, недобросовестных продаж, сокращаются, но, к сожалению, остаются высокими», — сказала Набиуллина.

По ее словам, игроки финансового рынка должно стремится не только к прибыли, а к созданию «доверия на рынке и долгосрочной лояльности клиентов».

26 ноября депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что российским банкам нужно запретить продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования. Он также предложил обязать банки вести аудио- и видеозапись общения своих сотрудников с клиентами при продаже страховых продуктов.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.