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Украинская экономика может выйти на докризисный уровень в 2030 году

РИА Новости: ВВП Украины выйдет на докризисный уровень в 2030 году

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины достигнет уровня 2021 года в 5,5 трлн гривен в 2030 году. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на данные украинских министерства экономики и Нацбанка.

Как пишет агентство, ВВП Украины в 2022 году упал с 5,5 трлн до 3,8 трлн гривен в постоянных ценах (-29,1%).

Согласно прогнозу украинского Нацбанка в октябре, экономика страны к концу года вырастет на 4,9%, в 2024 году — на 3,6%, а в 2025 году — на 6% в. В результате через три года ВВП в ценах 2021 года составит около 4,5 трлн гривен, отмечает агентство.

«Таким образом, при годовых темпах роста в среднем на 4,8% экономика достигнет докризисного показателя лишь через пять лет — в 2030 году, когда ее ВВП составит 5,6 трлн гривен в ценах 2021 года», — говорится в материале.

В октябре сообщалось, что Украина нуждается во внешнем финансировании от западных стран для покрытия дефицита.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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