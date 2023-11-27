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В России приостановят индексацию зарплат ряда госслужащих

Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до 2025 года

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Индексация заработных плат некоторых категорий российских государственных служащих будет приостановлена до 1 января 2025 года. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Как указано в документе, данная мера коснется окладов судей и прокуроров. Более того, правительство приостановит индексацию заработных плат следователей и членов законодательных органов власти — сенаторов и депутатов.

Ожидается, что закон вступит в юридическую силу с 1 января 2024 года. При этом его действие не будет распространяться на сотрудников силовых структур, а также военнослужащих.

27 ноября российский лидер подписал закон о повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году. В частности, глава государства распорядился увеличить данный показатель с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

В тот же день президент РФ подписал закон, согласно которому в 2024 году в стране будет увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля в месяц.

Ранее Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2024 год и плановый период с 2025 по 2026 годы.

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