Россия начала закупать рекордные объемы виски через Прибалтику

За девять месяцев 2024 года Россия импортировала виски на сумму $262,5 млн, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает «Прайм».

Основным поставщиком традиционно выступила Латвия с объемом $190,6 млн, увеличив показатель более чем в 6 раз. На втором месте расположилась Литва. Ее поставки выросли в 9 раз, до $28,9 млн. По мнению президента компании Ladoga Вениамина Грабара, такие объемы свидетельствуют о реэкспорте через Прибалтику.

«Раньше по документам грузы шли транзитом в Россию, а сейчас конечной точкой значится Прибалтика, откуда уже идет поставка в нашу страну. Такая схема нужна зарубежным партнерам, чтобы избежать рисков», — пояснил Грабар.

В пятерку крупнейших импортеров попали Великобритания ($10,4 млн, снижение на 18%), Франция ($7 млн, рост на 50%) и Армения ($5,6 млн, рост в 2,5 раза). Интересный тренд — стремительный рост поставок виски из Китая. За год его импорт вырос более чем в 5 раз, до $2 млн. В Luding Group отмечают пока слабую изученность китайского виски россиянами.

«Это верно и для индийского виски. Его много завезли в прошлом году, а сейчас слышим от партнеров, что он пылится на складах», — рассказал Грабар.

По словам Грабара, в Ladoga также планируют начать поставки индийского виски в 2023 году. При этом японский (-43% до $78 тыс.) и болгарский ($312 тыс., рост в 115 раз) уже представлены на полках.

В целом участники рынка подтверждают рекордный рост импорта виски. «К концу года он достигнет максимума за всю историю», — прогнозируют в Simple Group

До этого стало известно, что поставщик Jim Beam заработал рекордную прибыль в России после ухода.

Ранее Китай стал основным поставщиком виски в Россию.