На Украине жалуются на дефицит топлива из-за блокады границ грузоперевозчиками

Глава минагрополитики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил о нехватке топлива и проблемах с доставкой из-за блокады польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как топлива на Украину», — заявил Дмитрасевич.

По его словам, украинские аграрии смогут компенсировать эту проблему благодаря грузоперевозкам по железным дорогам.

До этого бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе.

14 ноября представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что Украина и Польша не смогли договориться на переговорах разблокировать находящиеся на границе КПП для украинских перевозчиков. Демченко уточнил, что были заблокированы КПП «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». На тот момент проезда ожидали 2,3 тыс. грузовых автомобилей.

Ранее стало известно, что украинским заводам грозит остановка из-за польской блокады.