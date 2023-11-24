Экономист объяснил причины роста нагрузки на нефтяную отрасль

В России растет взимание налогов с нефтяной отрасли, выразил мнение в своей колонке «Ведомостей» доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

«Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) напрямую зависит от мировой цены на нефть – в отличие, например, от НДД, где эта связь косвенная, зависит в том числе от издержек и затрат. Таким образом, нагрузка на нефтяную отрасль выросла в реальном исчислении роста налогов на единицу произведенной продукции», — отметил Крутаков.

Экономист полагает, что данные аналитической записки Счетной палаты о ходе исполнения бюджета, которые были опубликованы на этой неделе, не соответствуют реальным нагрузкам на нефтяную отрасль.

«Идет рост взимания налогов с нефтяной отрасли России. По данным Минфина, объем собранного НДПИ за январь–октябрь 2023 г. по нефти составляет 5,99 трлн руб. План по году составляет 6,948 трлн руб. Ожидаемые (исходя из динамики) поступления по году должны составить 7,903 трлн руб. или 114% от плана. По газу объем НДПИ за тот же период составил 979 млрд руб. при планируемом годовом поступлении 1,246 трлн руб. Ожидаемые поступления по году 1,189 трлн руб. или 95% от плана», — говорит экономист.

Крутаков отметил, что рекордное падение доходов нефтегазового сектора произошло во второй половине 2020 года, а не в 2023 году, как пишут в СМИ.

«Если в общей отчетности учесть обратный акциз на нефтяное сырье, который с января по сентябрь составил 1,98 трлн руб. (эта сумма идет демпферным возвратом нефтяникам и учитывается как минус в отчетности Минфина), то не будет 16-летнего рекорда падения доходов, о котором говорится в докладе. Рекордным было падение во второй половине 2020 года», — заявил он.

По мнению Крутакова, в 2024 году более 70% прироста дохода бюджета придется на нефтяную отрасль.

«Согласно текущему проекту федерального бюджета (принят Госдумой в трех чтениях), нефтегазовые доходы бюджета в 2024 году должны вырасти до 11,5 трлн руб., что на 30% или на 2,6 трлн руб. выше ожидаемых нефтегазовых доходов за 2023 г. При этом, по расчетам самого Минфина, более 1,3 трлн руб. из общей суммы прироста связано не с ростом добычи, цен или рентабельности, а с изменением налогового законодательства. И более 70% прироста придется именно на нефтяную отрасль страны», — заключил он.

Ранее РБК опубликовал материал о сборах нефтегазовых налогов, который основан на Оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь–сентябрь 2023 года.