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Путин передал типографии Amedia в управление правительства Москвы

Путин передал типографии норвежской Amedia в управление правительства Москвы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче пяти типографий норвежского холдинга Amedia под временное управление правительства Москвы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, московские власти будут управлять пяти типографиями, которые располагаются в самой Москве, а также в Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже и Новосибирске. В тексте указывается число акций в передаваемых московскому правительству типографиях «Прайм принт», расположенных в различных регионах России.

При этом ранее в сентябре, Путин передал доли норвежского холдинга Amedia в пяти типографиях «Прайм принт» во временное управление Росимуществу.

В сентябре также сообщалось, что занимающаяся производством бумаги и упаковок австрийская группа Mondi plc продаст крупнейший свой последний актив в РФ — АО «Монди Сыктывкар» за 80 млрд рублей.

Ранее Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о сотрудничестве.

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