Финансовый эксперт предрек повышение ключевой ставки и ослабление рубля

В ближайшей перспективе Центробанк продолжит повышать ключевую ставку, если инфляция не замедлится, считает управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев. Кроме того, рубль продолжит ослабевать, заявил он в пресс-центре Общественной Службы Новостей.

В базовом сценарии ЦБ предполагал, что по итогам года инфляция составит 5-6,5%, напомнил Михеев.

«Сейчас мы видим, что инфляция уже на пороге 7,25%. Думаю, что в ЦБ ожидали такие цифры, — добавил он. — Для борьбы с инфляцией у ЦБ только один путь — повышение ключевой ставки».

По мнению эксперта, с учетом скорости инфляции и роста экономики регулятор повысит ставку до 16%.

Кроме того, Михеев предположил, что в ближайшей перспективе продолжится ослабление рубля. Пока путем удорожания кредитов уровень потребления россиян снизить не удается, что негативно влияет на стабилизацию инфляции, пояснил он.

Напомним, аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Трифонов также считает, что на заседании 15 декабря ЦБ повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что в 2024 году регулятору удастся вернуть инфляцию к цели в 4%, и тогда ключевая ставка начнет снижаться.