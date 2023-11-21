Россияне заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре

Россияне в 2023 году стали чаще покупать недвижимость на Кипре и в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков NF Group.

Отмечается, что спрос на недвижимость у граждан России сместился на эти две страны с Турции и ОАЭ. Также россияне чаще стали покупать жилье в Греции и Индонезии. Большая часть покупателей приобретают жилье ради получения вида на жительство и гражданства. Примерно 20% россиян покупают недвижимость ради инвестиций, еще 17% приобретают ее для собственного проживания.

Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина отметила, что спрос на турецкую недвижимость упал после землетрясения в феврале 2023 года, а запросы на покупку жилья в ОАЭ снизились в жаркий летний сезон.

Венгрия является привлекательной из-за низкого порога входа по инвестициям — около €215 тысяч на семью. Кипр стабильно пользуется популярностью у россиян. Интерес подогревает возможное скорое вхождение страны в шенгенскую зону.

До этого ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута говорил, что в сложившейся ситуации на рынке недвижимости россиянам не стоит покупать квартиру в ипотеку.

Ранее «Лента.ру» сообщала, что россияне больше не являются ключевыми покупателями недвижимости в Дубае.