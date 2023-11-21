Стало известно, сколько человек присоединились к марафону Минфина о финансах

Более 2,7 млн пользователей приняли участие в марафоне «ФинЗОЖ Фест-2023» от Минфина РФ, который прошел с 7 по 10 ноября на портале «Моифинансы.рф» и соцсетях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

На протяжении четырех дней гости марафона смотрели видео-советы от популярных финансовых экспертов и блогеров, решали практические задачи и ребусы, читали полезные обучающие материалы. Марафон стал главным событием в рамках традиционных Недель финансовой грамотности.

«Идея фестиваля – показать, как с пользой для себя и близких применять знания о финансах на практике, помочь людям разобраться в том, как сохранить эмоциональную и финансовую стабильность, как пользоваться современными финансовыми инструментами и управлять личным бюджетом», — отметил замминистра финансов Павел Кадочников.

Основной посыл «ФинЗОЖ Феста» в этом году – знания и навыки не должны оставаться теорией, их нужно использовать на практике.

«Например, большинство знает, что, перед тем как взять кредит в банке, надо трезво оценить свою финансовую нагрузку. При этом у нас продолжает увеличиваться количество заемщиков с тремя и более кредитами. Задача государства – дать знания и помочь гражданам выстроить комфортный финансовый маршрут к достижению их целей», – сказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

Каждый день марафона был посвящен отдельной теме. Сначала участники познакомились с психологией денег, затем научились грамотно выстраивать финансовые планы и следовать им. Последние два дня марафона были посвящены первым шагам в инвестициях и тому, как не попасть в ловушку финансовых мошенников.

Продолжением «ФинЗОЖ Феста» станут лекции по всей России. Их ключевая тема — мифы о финансовой грамотности. Мероприятия пройдут до конца ноября, информация о дате, времени и месте проведения лекций размещена на портале «Моифинансы.рф».

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