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Путин обсудил с главой ФНС результаты работы ведомства

Путин провел рабочую встречу с главой ФНС Егоровым

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Встреча прошла поздно вечером 20 ноября. На ней Егоров доложил Путину о результатах работы ФНС в 2023 году.

Глава ФНС рассказал, что по итогам 10 месяцев ведомство перечислило в бюджет 37,6 трлн рублей — на 3,6 трлн рублей больше по сравнению с прошлым годом. ФНС планирует, что за весь 2023 год показатель составит около 46 трлн рублей.

По словам Егорова, основной доход в РФ по итогам года сформируют ненефтегазовые доходы. В 2023 году они вырастут на 3,2 трлн рублей, добавил он.

Глава ФНС также сообщил, что в 2023 году проверок было вдвое меньше, чем в 2022 году: 4000 к настоящему моменту против 8000. Одновременно с этим ведомство за счет автоматизации в том числе и за счет риск-анализа и автоматизации процедур контроля, обеспечивает администрирование со снижением административной нагрузки.

До этого стало известно, насколько выросло количество счетов россиян за границей. По словам замглавы ФНС Юлии Шепелевой, показатель вырос на 30% по сравнению с 2020 годом. Она отметила, что Россия продолжает обмениваться налоговой информацией с другими странами, несмотря на сложности с некоторыми «недружественными юрисдикциями».

Ранее стало известно, что доход со вкладов россиян подпадет под новый налог.

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