США намерены лишить Россию до 4% мирового рынка СПГ

Попыткой сделать все возможное для закрытия российского проекта «Арктик СПГ 2» США хотят лишить Россию 4% мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет РИА Новости.

В начале ноября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении структур, связанных с указанным проектом. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что целью такого решения является уничтожение «Арктик СПГ 2».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач указал, что общий объем сжижения природного газа линиями проекта компании «Новатек» составляет порядка 19,8 млн тонн в год. То есть «Арктик СПГ 2» может рассчитывать на 3-4% от общего объема мирового рынка СПГ.

Гривач заявил, что для достижения своих целей США безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части рынка Европы и сделали они это откровенно преступными методами.

На прошлой неделе США включили в санкционный список три нефтяных танкера под флагом Либерии, якобы перевозивших российскую нефть, позже продававшуюся по цене выше потолка в $60 за баррель. В стоп-лист также попал македонский Bet City International DOO Skopje, бенефициаром которого является основатель российской букмекерской компании «Бетсити» Сергей Самсоненко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».