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Песков назвал темпы роста экономики РФ недостаточными

Песков назвал темпы роста экономики России в 3% недостаточными

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что показатели роста российской экономики на уровне 3% за год являются недостаточными и должны быть выше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это говорит о том, что у нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3%», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что к концу года рост экономики РФ превысит 3%. По его словам, за последний месяц рост российской экономики составил 5,5%.

До этого кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что резкое увеличение уровня государственного долга США неизбежно приведет к ухудшению ситуации в мировой экономике. По его словам, если недавний рост планки выше рекордной отметки $32 трлн вряд ли отразится на состоянии глобального рынка, то дальнейшее наращивание уже приведет к определенным негативным последствиям. Он подчеркнул, что превышение планки госдолга США в $32 трлн было в целом ожидаемым событием.

Ранее Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет.

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