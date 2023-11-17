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В МИД России заявили, что доллар США перестает лидировать в мире

Посол МИД России Бердыев: доллар США теряет лидирующие позиции в мире

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Shutterstock

Доллар США последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев

По его мнению, эффект от обрушения государственного долга США способен затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов.

«Следует взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в Соединенных Штатах в 2007-2008 годах», — сказал посол МИД РФ.

До этого глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя размер государственного долга США, заявлял, что американская валюта не может быть устойчивой при бесконтрольной работе печатного станка и при ее обесценивании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США тратят более $200 млн в час на обслуживание своего госдолга, им скоро не будет хватать бумаги для печатания денег.

Ранее госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов.

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