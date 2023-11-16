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Антимонопольная служба начала антикартельные проверки производителей яиц и курятины

ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Проверки прошли в Белгородской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Тюменской, Тамбовской, Ростовской областях, а также Республике Татарстан и в Ставропольском крае.

Отмечается, что мероприятия проходят из-за повышения цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Также в пресс-службе напомнили, что картель является единственной «антимонопольной» статьей, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

14 ноября сообщалось, что ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца.

До этого газета «Известия» сообщала, что российское правительство начало работать над стабилизацией цен на яйца.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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