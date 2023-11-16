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Эксперт назвал сбор Болгарии на транзит российского газа «грабежом»

Аналитик Гривач: сбор Болгарии противоречит ее обязательствам по транзиту газа

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Stoyan Nenov/Reuters

Дополнительный сбор Болгарии на транзит российского газа ставит под угрозу газоснабжение стран Южной Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Алексея Гривача.

По его словам, введенный сбор является «грабительским побором», который противоречит обязательствам Болгарии и нормам ЕС. Гривач назвал это попыткой «грабежа» российского газа.

Напомним, в октябре Болгария ввела допсбор более 100 долларов за транзит 1000 кубометров российского газа. Ответственность за уплату лежит на импортерах и газотранспортных компаниях.

По мнению эксперта, Болгария таким образом хочет создать «предпосылки для транзитного кризиса, шантажа украинского типа». Он считает, что в первую очередь это в интересах США.

Гривач полагает, что Болгарии вряд ли удастся получить сбор с «Газпрома», так как он не предусмотрен контрактом. При этом София может пойти на приостановку транзита, что приведет к газовому кризису в Европе.

До этого стало известно, что Венгрия может подать в суд на Болгарию из-за российского газа.

Ранее Украина пообещала Австрии продолжить поставки газа из РФ без договора о транзите.

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