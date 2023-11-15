Переход курса доллара в коридор 87-90 рублей остается высоким. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Вероятно, рубль предоставит еще более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5-7% ниже этого уровня », — уточнил он.

Таким образом, аналитик не исключил доллар по 83-85 рублей.

На торгах Мосбиржи в среду курс доллара упал до 89,57 рубля (минус 1,13 рубля с утра). Американская валюта опустилась ниже уровня 90 рублей впервые с 27 июля этого года. Рубль начал укрепляться к валютам вечером 11 октября, когда президент России Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Кроме того, поддержку нацвалюте оказало повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов до 15% годовых.

Когда стоит покупать валюту – в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист предрек дальнейшее укрепление курса рубля.