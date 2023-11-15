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Путин подписал новый указ для операций с капиталом USM

Путин своим указом разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, разрешающий проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ» (USM. — Прим. ред.)», — указано в документе.

Отмечается, что для совершения перечисленных операций не требуется получение иных разрешений.

В апреле этого года Великобритания ввела санкции в отношении компании USM Holdings, совладельцем которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, а также в отношении акционеров холдинга — Владимира Скоча и его внучки Варвары Скоч.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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