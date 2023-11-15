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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с июля

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 89 рублей впервые с июля

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Shutterstock

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с июля 2023 года и составил 89,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:03 мск снизился на 62 коп., до 89,21 руб., евро — на 49 коп., до 96,86 руб., юаня — на 9 коп., до 12,45 руб.

По мнению экономиста Александра Разуваева, курс доллара к весне 2024 года может опуститься до 70 рублей.

В конце октября финансист Александр Лосев заявлял, что в ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки. Он отмечал, что дальнейший прогноз зависит от динамики торгового и платежного баланса страны.

До этого аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предупреждал, что покупка долларов на фоне укрепления курса рубля может быть преждевременной.

Ранее россиянам назвали причины устойчивости курса рубля.

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