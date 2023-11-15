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Доллар впервые с июля стал дешевле 90 рублей

Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Доллар на Московской бирже упал ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Это следует из данных торгов.

15 ноября к 7:10 мск американская валюта расчетами «завтра» подешевела на 21 копейку — до 90,39 рубля. А уже в 10:29 доллар подешевел еще на 30 копеек.

В то же время курс евро в 10:30 мск составил 97,86 рубля.

До этого министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задач для властей. По его словам, меры, которые государство предприняло для укрепления и стабилизации рубля, сработали.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов рассказал «Газете.Ru», что существенно от текущих уровней рубль в этом году уже не укрепится. Он добавил, что курс евро может завершить год в районе 96-99 рублей, юаня – в коридоре 12,2-12,6 рубля.

Ранее экономист назвал благоприятные факторы для укрепления курса рубля.

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