Израиль сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью въехали в Газу через «Рафах»

Не менее чем 98 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в понедельник через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации, 42 грузовика доставили в анклав 963 тонн продуктов питания, 14 — 176 тонн медицинского оборудования, 19 — 380 тонн воды, 15 — 225 тонн предметов первой необходимости для организации работы пунктов временного размещения, еще 8 — 137 тонн смешанных грузов.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября, спустя две недели после начала обострения ближневосточного конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.