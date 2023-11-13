Минфин сообщил, сколько Россия в будущем году потратит на оборону

На задачи по обороне и безопасности в 2024 году в бюджет России заложено 14,2 триллиона руб. Такие цифры назвали в пресс-службе Минфина, сообщают «Известия».

«Это 38,6% всего бюджета», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, подобные расходы станут для страны рекордными, однако сопоставимыми с тратами крупнейших мировых государств.

По словам экспертов, такие суммы поддержат укрепление обороноспособности России и участников спецоперации, а также обеспечат загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в результате обеспечит прирост валового внутреннего продукта (ВВП).

«На соцрасходы направлено 11,2 трлн — это 30,5% всех расходов», — заключается в публикации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году оправдано «гибридной войной» и СВО. По его словам, эти траты и должны быть высокими — в проекте бюджета они выросли на 68%. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что денег хватит «на то, что запланировано».

Во Франции приняли рекордный военный бюджет.