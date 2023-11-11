Миллер заявил, что российский газ поступает в страны Европы

Европейские страны продолжают получать российский газ. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски», — отметил Миллер.

Глава «Газпрома» обратил внимание, что «разменные своповые операции» очень распространены. Газ из РФ по-прежнему поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского топлива.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» по контрактам поставляет газ в Европу на австрийский хаб, с которого он распределяется в другие страны ЕС, а также в страны Юго-Восточной Европы. По словам главы «Газпрома», российский газ есть на европейском рынке «не в малых объемах», даже в тех странах, которые декларируют, что на их страновом рынке его нет.

В начале ноября министр назвал условия падения цен на газ в Европе.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.