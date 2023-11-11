Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана

Российская Федерация и Южный Судан договорились о геологоразведке и картографировании залежей природных ресурсов в этой африканской республике. Об этом в интервью ТАСС заявил южносуданский посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг.

По его словам, между «Росгеологией» и министерством горнорудного дела Южного Судана было подписано одно соглашение о сотрудничестве, касающееся договоренности о картографировании природных ресурсов республики.

«Такое предложение компания получила от нашего правительства», — сказал дипломат.

Он отметил, что Южный Судан располагает большими запасами природных ресурсов, но имеет лишь приблизительное представление об их количестве.

«Никогда ранее в нашей стране не проводилась геологоразведка», — продолжил посол.

Как сообщил дипломат, в контракте проекта говорится, что он должен быть завершен в течение двух лет.

Он также обратил внимание, что «Росгеология» работала в Судане, когда он еще не был разделен на две страны. У России есть «некоторое представление» о природных ресурсах Южного Судана, отметил он.

«Поэтому нам кажется, что сейчас подходящее время, чтобы «Росгеология» произвела у нас соответствующие исследования», — добавил посол.

28 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Южного Судана Салвой Кииром заявил, что для развития экономического развития между странами еще многое предстоит сделать.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.