Зарубежные посредники СПБ Биржи сообщили о приостановке обработки поручений

Глава СПБ Биржи Евгений Сердюков заявил, что на торговой площадке не проходили сделки из-за того, что иностранные посредники приостановили поручения. Об этом сообщает ТАСС.

«С момента введения санкций участники рынка попытались продать свои ценные бумаги. Как вы знаете, технология торгов на СПБ Бирже подразумевает технологию заключения сделок с применением принципа», — сказал Сердюков.

Ранее сообщалось, что руководство СПБ Биржи встретится с серьезным вызовом по поводу долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, им нужно искать новые ниши. Главной ошибкой СПБ Биржи стала излишняя концентрация на торговле иностранными ценными бумагами. Первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин порекомендовал платформе найти новые ниши в бизнесе, где они смогут занять конкурентное преимущество, как это было с торговлей зарубежными ценными бумагами.

2 ноября министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц, в том числе СПБ Биржа. Позднее СПБ Биржа временно прекратила торги иностранными акциями.

Ранее аналитик предупредил россиян о пяти рисках игры на бирже.