Путин заявил о превращении России в крупнейшего экспортера сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в последние несколько лет страна из импортера сельскохозяйственной продукции превратилась в крупнейшего в мире экспортера соответствующих товаров. О ситуации в экономике глава государства рассказал в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Он отметил, что Москва гордится проделанной работой за последние восемь-десять лет. Главным образом речь идет об области сельского хозяйства, успехи в которой особенно заметны.

«Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», — подчеркнул Путин.

Также он указал, что по итогам 2023 года российские компании должны поставить на мировой рынок 60 млн тонн зерновых культур. Президент не исключил, что в реальности прогнозируемый показатель может оказаться «побольше».

Как сказал Путин, подобные цифры «приятно произносить и приятно повторять». В то же время глава государства обратил внимание на планы правительства сохранить эту тенденцию в будущем.

Утром 9 ноября российский лидер прибыл в Астану с рабочим визитом. Сначала президент принял участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, после чего в государственной резиденции «Акорда» начались переговоры на высшем уровне.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ увеличило прогноз сбора зерна в стране в 2023 году.