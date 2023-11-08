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В России откроют центр российско-китайского делового сотрудничества

Путин дал поручение создать центр российско-китайского делового сотрудничества

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Благовещенске центр российско-китайского делового сотрудничества. Он дал соответствующее поручение по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, передает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, правительство России должно подготовить совместно с фондом «Росконгресс», органами исполнительной власти Амурской области, заинтересованными организациями и представить предложения по созданию до 2026 года на территории Благовещенска центра российско-китайского делового сотрудничества федерального значения, в том числе конгрессно-выставочного центра, гостиницы, бизнес-центра.

На исполнение этого поручения глава государства отвел срок до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин заявил, что внешнеполитические подходы РФ и Китая близки России. По словам российского лидера, идеи по развитию Евразийского экономического союза в полной мере совпадают с китайскими идеями в рамках концепции «Один пояс — один путь».

До этого посол РФ в КНР Игорь Моргулов отметил, что экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается ускоренными темпами.

Ранее Путин назвал сходство между Россией и Китаем.

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