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Путин подписал указ о мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг

Путин подписал указ об обращении иностранных ценных бумаг

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ прописывает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, которые принадлежат гражданам РФ и иностранцам за счет средств, которые фактически заблокированы у этих иностранцев на счетах типа «С» в России. В настоящее время речь идет об обмене активов до 100 тысяч рублей на одного инвестора. Условия торгов установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

В октябре глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что недружественные страны могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов. Министр заявлял, что в России тоже хранятся замороженные деньги, которые причитаются по российским облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран. Он подчеркнул, что российская сторона будет поступать так же, как и страны Запада.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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